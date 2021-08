Darmian: «L’assist per il primo gol di Correa? Bravo Vidal! Vista differenza»

Darmian è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria in rimonta da 1-0 a 1-3 a Verona. Ecco le sue considerazioni a Inter TV, nel post partita dell’anticipo del Bentegodi.

DETERMINANTE! – Matteo Darmian commenta Verona-Inter: «L’assist per l’1-2? Arturo Vidal mi ha messo una gran palla, io ci ho creduto. La reazione nella ripresa? Non volevamo uscire da questo stadio con zero punti. Siamo entrati più decisi, con cattiveria, e si è visto. Siamo riusciti a portare la partita in parità dopo un minuto e le cose sono state più facili. Poi la qualità è venuta fuori, abbiamo vinto una partita tanto difficile quanto importante. Ci aspettavamo una partita difficile, contro un Verona aggressivo che gioca uomo contro uno. Non abbiamo fatto un gran primo tempo, poi la qualità è uscita e la voglia di portare a casa i tre punti ha fatto la differenza. Loro avevano speso tanto nel primo tempo e sono calati, ma siamo entrati con uno spirito e una mentalità diversa nella ripresa. Cambiato il lavoro degli esterni? Non tantissimo. Magari sono arrivati dei giocatori con caratteristiche diverse, rispetto ad Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, e dobbiamo adattarci un po’ di più alle loro caratteristiche. Però sono arrivati calciatori di grandissima qualità e l’hanno dimostrato in queste due partite».