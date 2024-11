Darmian: «Arsenal gioca un grande calcio. Noi vogliamo vincere!»

L’Inter giocherà domani sera la sua partita contro l’Arsenal in Champions League. Tanti recuperi in casa nerazzurra, Matteo Darmian commenta su InterTV.

MATCH – L’Inter ha avuto pochi, pochissimi giorni per preparare la partita contro l’Arsenal di domani sera. La squadra nerazzurra ha fatto nella mattinata l’ultimo allenamento pieno prima del match, anche se Simone Inzaghi ha confermato di aver lasciato ritmi bassi. Diversi recuperi in vista, tra cui quello di Hakan Calhanoglu da titolare. L’Arsenal è in un momento difficile e sarà priva del suo regista: Declan Rice. Matteo Darmian ha accompagnato Inzaghi alla conferenza di vigilia e non solo.

Darmian e la forza dell’Arsenal

DIFFICILE – Darmian ha ammesso: «Ci sentiamo bene, non abbiamo avuto tanti giorni per preparare la partita ma sappiamo quanto è importante. Come abbiamo sempre fatto cercheremo di scendere in campo con la giusta voglia, con la giusta determinazione per portare a casa i tre punti. L’Arsenal? Sicuramente sarà una partita difficile contro una grande squadra con grande qualità, lo dimostrano gli ultimi anni in cui hanno lottato fino alla fine per la vittoria della Premier League con il Manchester City. Sappiamo che giocano un grande calcio, dovremmo stare attenti e giocare con le nostre qualità per metterli in difficoltà e vincere».