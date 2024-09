Darmian: «Appagamento? No, tanta voglia in tutta l’Inter!»

Darmian rigetta l’idea che l’Inter abbia la pancia piena dopo la vittoria dello scorso campionato. In conferenza stampa, il difensore dice la sua sull’atteggiamento contro il Milan.

CONFERENZA DARMIAN POST PARTITA INTER-MILAN

Cosa non è andato?

Un po’ tante cose. Dovevamo sicuramente fare meglio, alla fine è arrivata una sconfitta. Fa male perché perdere un derby fa sempre male, però quello che dobbiamo fare è continuare a lavorare.

Cosa può essere la stagione dell’Inter se non cambiate passo?



Di sicuro non cerchiamo alibi. Oggi è arrivata una sconfitta, magari abbiamo pareggiato qualche partita nelle prime giornate. Potevamo sicuramente fare meglio in questo inizio di stagione, però siamo abbastanza maturi: sapevamo che, dopo l’anno scorso, rivincere sarebbe stato difficile. Lo dimostra questo inizio di stagione, ma non per quanto riguarda solo noi: anche per tante altre squadre ci sono dei punti lasciati. Dovremo essere bravi noi a recuperare i punti persi per strada.

Contraccolpo dopo Manchester?

No, quando ci sono partite così importanti e sentite si preparano da sole sotto il punto di vista dell’adrenalina e di tanti aspetti. Sicuramente non abbiamo avuto un buon approccio e una buonissima gara, portiamo a casa una sconfitta ma non penso ci sia stato appagamento dopo Manchester. Penso che tutti quanti, dai più esperti ai più giovani in rosa, abbiano tanta voglia. Non credo sia una questione di appagamento.

Darmian, vi aspettavate questo Milan?

Venivano da qualche inciampo in queste prime partite, sicuramente oggi hanno messo più determinazione e attenzione sotto alcuni momenti della partita. Quindi sì, ci aspettavamo un Milan così e volevamo sicuramente fare una partita diversa.

Vi aspettate una Serie A che continuerà così combattuta?

Abbiamo visto che tutte le squadre di vertice si sono rinforzate e daranno battaglia. Non ci saranno partite semplici, l’ha dimostrato questo inizio di campionato. Dovremo essere bravi a portare a casa il maggior numero di vittorie, per portare a casa tanti punti e lottare per qualcosa di importante.