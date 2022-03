Darmian al 45′: «Inter-Salernitana, 2-0 meritato. Continuare così»

Darmian è stato intervistato da Sky Sport al termine del primo tempo di Inter-Salernitana, partita valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 2-0, frutto dei gol di Lautaro Martinez al 22′ e al 40′.

INTERVISTA – Queste le parole a Sky Sport da parte di Darmian dopo il primo tempo di Inter-Salernitana, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. «Approccio giusto? Volevamo partire bene con la giusta mentalità. Volevamo segnare fin da subito, penso lo si sia visto. Normale che quando giochi nell’Inter e non vinci per qualche partita qualche critica c’è, fa parte di questo mondo. Però noi ci siam tappati le orecchie e siamo andati avanti per la nostra strada e oggi ci ritroviamo 2-0 meritatamente. Dobbiamo continuare così».