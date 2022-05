Darmian al 45′: «Gara sbloccata. Calo fisico? C’è panchina di campioni»

Darmian è stato intervistato da DAZN al termine del primo tempo di Cagliari-Inter, partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 0-1, frutto del gol di Matteo Darmian al 25′.

INTERVISTA – Queste le parole a DAZN da parte di Darmian dopo il primo tempo di Cagliari-Inter, valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. «Nel gol giocata riuscita provata nel riscaldamento? Sì, non la proviamo solo nel riscaldamento, ma dall’inizio dell’anno. Sappiamo che può essere un’arma importante quest’anno e non solo quest’anno, ma anche l’anno scorso ci ha dato risultati importanti. Oggi siamo riusciti a sbloccare la partita. Se temo calo fisico nel secondo tempo dopo i 120 minuti contro la Juventus mercoledì scorso? Non lo so. Sicuramente abbiamo anche una panchina di campioni. Quindi tutti si faranno trovare pronti».