Dani Olmo: «Inter non ha sorpreso, sono forti! Ma noi saremo pronti»

Dani Olmo alla vigilia di Inter-Barcellona, direttamente da San Siro poco prima della conferenza stampa ha parlato della semifinale di ritorno in programma domani dopo il 3-3 dell’andata. Le sue dichiarazioni su Sky Sport.

SEMIFINALE DI RITORNO – Dani Olmo domani protagonista tra i titolari in Inter-Barcellona, ha parlato così prima della partita: «Sarà una partita simile a quella dell’andata? Speriamo in una partita simile, ma anche qualcosa in più con un finale diverso. Sappiamo che tutto lo stadio spingerà per l’Inter, ma noi faremo il massimo per vincere con i nostri 4000 tifosi del Barcellona. Sarà una grande motivazione per noi. L’Inter è una squadra forte, non ci ha sorpreso perché li conoscevamo. Ci aspettiamo la stessa cosa domani, ma ci faremo trovare pronti. Lewandowski è un calciatore forte, il suo recupero è importante e ci darà molto, però anche chi è disponibile farà bene. Yamal è un ragazzo forte, sta facendo molto bene, è cresciuto e continuerà a crescere».