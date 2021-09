Damsgaard: «Pronto per sfidare l’Inter. Eriksen? Spero finisca tutto bene!»

Damsgaard affronterà l’Inter domenica alle 12.30 con la Sampdoria. Il centrocampista danese, intervistato da Sky Sport, ha parlato non solo della partita ma anche del suo rapporto con Eriksen, dopo aver partecipato agli Europei.

TRAUMA SUPERATO – Mikkel Damsgaard racconta come la Danimarca ha gestito il malore occorso a Christian Eriksen: «È stato molto difficile per tutta la squadra, non sapevamo quello che fosse accaduto a Eriksen e come sentirci. Sono stati momenti folli, ma siamo riusciti ad andare avanti e abbiamo avuto gli aiuti giusti. Siamo tornati in campo più forti di prima, dimostrando che squadra siamo. È stato molto duro, ma adesso speriamo che finisca tutto bene. Eriksen è sempre in contatto con noi, scrive sempre nel gruppo per augurare il meglio alla Danimarca quando gioca. È contento se facciamo bene e noi siamo felici per lui, sperando che tutto si risolva. Ora sono pronto per l’Inter, vogliamo preparare al meglio questa sfida».