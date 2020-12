D’Amico: “Inter tra le migliori in Italia. Noi oggi con coraggio e ambizione”

Tony D’Amico

Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” a pochi minuti dal match contro l’Inter guidata da Antonio Conte.

VOGLIA DI FAR BENE – Tony D’Amico ha parlato così: «Le assenze sono una costanza in questa stagione e ci sono anche oggi tutte nello stesso reparto ovvero l’attacco. Sono sicuro che i ragazzi oggi daranno il contributo che serve alla squadra. Loro sono tra le migliori in Italia. Si tratta di una partita difficile, ma come sempre la affronteremo con coraggio e l’ambizione di fare bene».