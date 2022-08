Sticchi Damiani: «Mercato Lecce? Manca qualcosa. Leggo giudizi definitivi»

Sticchi Damiani nel corso della conferenza stampa di presentazione degli sponsor di maglia ha parlato del mercato del Lecce, primo avversario dell’Inter in campionato, e del momento della squadra dopo l’eliminazione in Coppa Italia.

MERCATO – Saverio Sticchi Damiani annuncia nuovi rinforzi per il Lecce, chissà se prima dell’esordio in campionato con l’Inter: «Mercato? Mi aspetto che Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera completino il lavoro durissimo e faticosissimo che hanno già posto in essere. Sicuramente manca qualcosa dietro, anche se l’altra volta è arrivato Mert Çetin. Gli ultimi giorni di mercato si darà ulteriore spessore alla rosa però senza fretta e rispettando quelle che sono le logiche».

LA SITUAZIONE – Sticchi Damiani dice la sua riguardo i giudici affrettati di tifosi e non dopo l’eliminazione in Coppa Italia del Lecce contro il Cittadella: «Pure io sono incazzato per la sconfitta, ma noi non possiamo distruggere tutto perché poi non ci salviamo. Leggo giudizi affrettati dopo una partita col Cittadella, più definitivi della Cassazione».