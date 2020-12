D’Ambrosio: “Spezia non sta sfigurando! Dipenderà dal nostro approccio”

Condividi questo articolo

Danilo D’Ambrosio

D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” prima del fischio d’inizio di Inter-Spezia, sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

DIFFICOLTÀ – Danilo D’Ambrosio parla così ai microfoni di “Sky Sport” prima del fischio d’inizio di Inter-Spezia: «Sicuramente è una partita non semplice, come quasi tutte quelle di Serie A. Dipende da noi, dal tipo di approccio che avremo e dalle occasioni che riusciremo a creare e concretizzare. Lo Spezia è una squadra che non sta per niente sfigurando: ha un calcio ben preciso, pressing alto e anche un buon palleggio. Dobbiamo stare attenti e cercare di non farci cogliere impreparati».