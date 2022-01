D’Ambrosio: «Partita equilibrata. 200 con l’Inter? È la mia pelle»

Danilo D’Ambrosio è soddisfatto per il pareggio tra Atalanta e Inter, e mostra orgoglio per un importante traguardo coi nerazzurri. Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Sport dopo la gara.

EQUILIBRIO – Danilo D’Ambrosio poteva entrare nel tabellino dei marcatori sul finire di Atalanta-Inter. E regalare così i tre punti alla capolista, consolidando il primato in classifica. Non è andata così, ma il numero 33 è comunque soddisfatto, anche per un importante traguardo raggiunto stasera. Ecco le sue parole: «È stata una partita equilibrata, con ritmi alti e tante occasioni. Usciamo entrambi con un punto e penso sia un giusto risultato. Questa maglia è la mia pelle, sono 200 partite in Serie A, sono motivo di orgoglio. Vorrei chiudere la carriera con altri trofei».