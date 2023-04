D’Ambrosio: «Oggi era da vincere! Rinnovo? Non ce l’ho ancora»

D’Ambrosio ha parlato nel post-partita di Empoli-Inter. Queste le dichiarazioni del difensore ai microfoni di Sky Sport

RINNOVO – Queste le parole di D’Ambrosio: «Abbiamo fatto diversi passi falsi in campionato, oggi era assolutamente da vincere. Lo abbiamo fatto con uno 0-3 con i gol dei nostri attaccanti che si sono sbloccati ed hanno dato fiducia alla squadra. Lukaku? Un attaccante che se sta bene fisicamente può fare la differenza. Noi abbiamo un reparto offensivo di primissimo livello. Nelle ultime partite è mancato solo il gol, le occasioni se le sono create, aiutano in difesa. Noi non eravamo preoccupate, era più una questione mentale la loro. Rinnovo? No ce l’ho ancora, mancano diversi impegni importanti. Io cerco dare sempre il 100%, ho esperienza sono qui da 10 anni. Le rotazioni sono sempre un discorso legato i risultati. Se si fosse vinto con gli undici che hanno giocato fino ad esso le considerazioni sarebbero diverse. Oggi il mister ha fatto bene, ha fatto rifiatare chi ha giocato tanto. Siamo a metà aprile e noi siamo in lotta per diversi obiettivi importanti. Siamo contenti di aver vinto e di aver fatto rifiatare i compagni oggi»

ANALISI – D’Ambrosio analizza il differente modo con cui gioca l’Inter quando Lukaku è in campo: «Quando abbiamo un attaccante come Lukaku, ma lo facevamo anche con Conte, quando abbiamo un calciatore così in area cerchiamo di dargli il pallone. Quando c’è lui c’è un pizzico di differenza rispetto a come giochiamo con gli altri attaccanti»