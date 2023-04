D’Ambrosio: «Inter, stagione non negativa! Unici ad aver vinto a oggi»

D’Ambrosio ha giocato e convinto in Empoli-Inter, il lunch match di oggi in Serie A vinto 0-3. Ecco le sue parole nel post partita di Inter TV dopo il successo in Toscana.

IN RIPRESA – D’Ambrosio è felice per Empoli-Inter: «Un segnale? L’abbiamo dato, abbiamo dato tre punti all’Inter. La doppietta di Romelu Lukaku e il gol di Lautaro Martinez, siamo riusciti a vincere e risalire in campionato: siamo contenti. Ci diciamo all’inizio di ogni partita di cercare di giocare da squadra e pensare al “noi”, quando lo facciamo riusciamo a ottenere risultati importanti. A fine partita sono andato da Samir Handanovic, Stefan de Vrij e Francesco Acerbi per complimentarmi: per noi difensori conta non prendere gol. Vincere 0-3 anziché 1-3 ci rende tutti più contenti. Secondo me se pensi di aver vinto la partita prima di giocarla fai fatica, siamo contenti di aver fatto una partita del genere. Sapevamo che era importante e fondamentale, nel primo tempo ritmi bassi perché loro si coprivano bene e abbiamo subito due ripartenze. Però nel secondo tempo abbiamo fatto bene e meritato la vittoria».

COMMENTO – D’Ambrosio fa un bilancio: «Secondo me non è una stagione negativa. Abbiamo vinto un trofeo fino ad adesso, siamo l’unica italiana ad averlo fatto con la Supercoppa Italiana. Siamo in semifinale e ci giochiamo un’altra finale, e fra dieci giorni ce ne giocheremo un’altra. Siamo in un momento decisivo della stagione, dobbiamo risparmiare tutte le energie possibili per trasformarle in positive. Dobbiamo compattarci ancora di più, in campionato potevamo fare qualcosa di più però le azioni da gol non sono mai mancate. È vero che se la butti dentro non fai gol, però se non ne prendi al massimo finisce in pareggio. Tendo sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno, gli attaccanti certe volte non hanno fatto gol ma sono stati determinanti».