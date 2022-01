D’Ambrosio: «Inter, rincorsa su noi stessi. Tifosi? Sempre vicini a noi»

D’Ambrosio non sarà titolare oggi in Inter-Venezia (vedi formazioni). Il difensore napoletano ha presentato a Inter TV la sfida in programma oggi alle ore 18 al Meazza.

SERVE LA VITTORIA – Danilo D’Ambrosio parla prima di Inter-Venezia: «È l’ultima prima della sosta, poi riprenderemo con un altro tour de force. L’importante è chiudere questo primo ciclo, questo primo piccolo torneo, con una vittoria. Vincere per allungare? Sì, però non ci siamo mai fatti condizionare in passato. Facciamo la rincorsa su noi stessi, puntiamo la vittoria a prescindere dai risultati altrui. L’accoglienza dei tifosi (vedi articolo)? Loro ci sono sempre stati e saranno sempre vicini a noi. L’hanno dimostrato in passato, anche tre giorni fa erano fuori a sostenerci: sappiamo che sono sempre vicini a noi».