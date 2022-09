D’Ambrosio: «Inter non abituata a mollare! L’ossessione batte il talento»

D’Ambrosio ha parlato al termine di Inter-Bayern Monaco, sfida valevole per la prima giornata del Girone C di Champions League vinta dai tedeschi 0-2 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

LAVORO – Danilo D’Ambrosio parla così al termine di Inter-Bayern Monaco: «Sapevamo che era una partita difficile, il Bayern Monaco è una delle tre squadre candidate alla vittoria finale. Nonostante questo abbiamo fatto una buona partita, abbiamo provato a metterli in difficoltà e abbiamo avuto le nostre occasioni ma non siamo riusciti a fare gol. Poi è normale che una squadra così se gli lasci mezza chance ti punisce. Cosa manca per colmare il gap con le migliori d’Europa? In questo momento non so dirti cosa manca, so dirti che con il lavoro si possono raggiungere cose inaspettate. L’ossessione batte il talento, bisogna ossessionarsi al lavoro. Noi non molliamo, non siamo abituati a mollare da qualche anno a questa parte ma vogliamo fare di tutto per raggiungere i nostri obiettivi. Dopo il Milan abbiamo capito che potevamo fare di più, analizzeremo questa partita fino a quando non diventeremo perfetti o quasi. Se si fanno salvataggi sulla linea significa che si è in difficoltà, quindi speriamo di non farli più».