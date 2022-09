D’Ambrosio: «Inter, convinto che usciremo da questo periodo! Un valore»

D’Ambrosio non sarà in campo dal primo minuto alle 18 in Inter-Torino, anticipo della sesta giornata di Serie A (vedi formazioni). A Inter TV il giocatore è comunque apparso carico in vista della partita del Meazza.

IMPERATIVO VINCERE – Danilo D’Ambrosio presenta Inter-Torino a meno di un’ora dal calcio d’inizio: «È una partita sicuramente non facile, con delle insidie, però sono convinto che usciremo da questo periodo. Abbiamo dimostrato già in passato di essere una squadra forte, lo dimostreremo anche oggi. A prescindere dall’avversario noi bisogna sempre dare il massimo per ottenere quello che vogliamo. Il Torino gioca un calcio particolare, uno contro uno con i duelli: se ognuno riuscirà a vincere quelli individuali vinceremo la partita. La squadra, come in passato, è sempre quella che ti fa uscire da questi momenti difficili e ti aiuta a raggiungere gli obiettivi. Lo spirito di squadra è sicuramente un valore aggiunto».