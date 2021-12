D’Ambrosio: «Dumfries, merita i complimenti! Brozovic impressionante»

D’Ambrosio dopo Salernitana-Inter 0-5, su DAZN ha parlato della partita facendo i complimenti prima a Brozovic per la sua crescita e poi a Dumfries.

CRESCIUTI – D’Ambrosio dopo Salernitana-Inter 0-5, su DAZN ha parlato così: «Brozovic come Pirlo? Brozo è un giocatore fondamentale, ha avuto una crescita impressionante, adesso è di un livello superiore. Non è mai semplice, sembrava una partita facile contro l’ultima in classifica però se non dimostri il tuo valore in campo rischi di fare brutte figure. Volevamo chiuderla prima, ce lo siamo detti. Inter della scorsa stagione? Non mi piace fare paragoni, quando devi confermarti è sempre più difficile. Seguiamo linee diverse rispetto la passata stagione, il campionato è ancora lungo. L’Inter è offensiva, c’è libertà di giocare, però la squadra sa anche essere corta».

TESTA BASSA – D’Ambrosio si complimenta anche con Dumfries: «Dumfries cambiato dopo il mio abbraccio? Cerco sempre di dare una mano ai ragazzi nuovi, soprattutto chi viene da un campionato nuovo. È merito loro se seguono me e chi come me dà consigli. Gran parte del merito è suo che testa bassa ha pedalato e si sta prendendo i complimenti che merita».