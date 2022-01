D’Ambrosio: «Cerchiamo sempre la vittoria, ma ogni punto è guadagnato»

D’Ambrosio ha parlato al termine di Atalanta-Inter, l’incontro che si è disputato stasera al Gewiss Stadium di Bergamo per la ventiduesima giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni a caldo a Inter TV.

POCO RAMMARICO – Danilo D’Ambrosio giudica Atalanta-Inter: «Ogni volta che scendiamo in campo puntiamo alla vittoria, a prescindere da chi affrontiamo. È stata una bella partita, intensa con occasioni: penso sia stato un punto giusto, nessuna delle due squadre può recriminare. Partita numero duecento in Serie A con l’Inter? Un bellissimo traguardo, sono contentissimo di questi numeri però si punta sempre al massimo. Alla fine restano i trofei, non le partite: speriamo di alzare altri trofei insieme. Per arrivare ai piani alti bisogna partire dai piani bassi: ogni punto è importante, soprattutto se fatto in casa dell’Atalanta. Loro comunque, soprattutto in casa, hanno dei numeri straordinari. Noi, come detto prima, puntavamo alla vittoria: è questa la mentalità che ci portiamo dietro da qualche anno e che ci ha portato soddisfazioni. Ma ogni punto è guadagnato. Coppa Italia? Con l’Empoli sicuramente partita difficile, perché è una gara secca e può succedere qualsiasi cosa. Detto questo siamo l’Inter e vogliamo arrivare alla fine di qualsiasi competizione, ma non sarà semplice perché l’Empoli sta facendo bene in campionato. Non dobbiamo sottovalutarla, ma non sottovalutiamo nessuno da un bel po’».