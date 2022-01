D’Ambrosio: «Amarezza perché vogliamo sempre vincere, ma pari giusto»

D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Atalanta-Inter, sfida valevole per la ventiduesima giornata di Serie A finita sul risultato di 0-0. Di seguito le sue dichiarazioni

RISULTATO GIUSTO – Danilo D’Ambrosio parla così ai microfoni di DAZN al termine di Atalanta-Inter: «Ho tentato di mirare il primo palo ma non ci sono riuscito, peccato. Partita equilibrata fin dall’inizio, occasioni per noi e per loro. A loro mancava qualche titolare ma fanno comunque la loro partita. Vanno fatti i complimenti a loro, ma potevamo vincere alla fine. Se è un punto perso o guadagnato? Un punto guadagnato perché l’Atalanta ha giocato egregiamente però per lo spirito che ci ha contraddistinto in questi anni e per la voglia di vincere su tutti i campi c’è amarezza perché puntiamo sempre alla vittoria ma analizzando la partita penso sia stato un pareggio giusto».