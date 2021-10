D’Ambrosio: «All’Inter si ragiona con il noi! Cambio di mentalità evidente»

D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Empoli-Inter, sfida valida per la decima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

GRUPPO – Danilo D’Ambrosio parla così ai microfoni di Sky Sport al termine di Empoli-Inter: «Beh sì, mi prenderei al Fantacalcio ma dipende poi dal costo (ride, ndr). Il gruppo? Non facevo riferimento a me, facevo riferimento ad altri giocatori che possono fare un po’ di fatica a integrarsi però il concetto da qualche anno a questa parte è che si ragiona con il noi. E’ il gruppo che ci ha portato a giocare una finale e a vincere uno scudetto. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, non ai risultati degli altri. Anche l’anno scorso eravamo su questa linea d’onda, bisogna trovare il giusto equilibrio perché è importante. Davanti abbiamo giocatori importanti che fanno la differenza con grandi giocate. Il concetto è prima non prendere gol perché poi uno noi lo facciamo. Bisogna fare i complimenti alla società che è intervenuta in un certo modo, sia in panchina che in campo. Il cambio di mentalità è evidente a tutti dopo mister Conte. Ed è questo che stiamo cercando di portare avanti con delle idee nuove e belle, quelle di mister Inzaghi e devo dire che per me siamo sulla strada giusta».