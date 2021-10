D’Ambrosio al 45′: «Cerco di essere sempre a disposizione della squadra»

D’Ambrosio è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo di Empoli-Inter, partita valida per decima giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 0-1, frutto del gol di Danilo D’Ambrosio al 34′.

INTERVISTA – Queste le parole ai microfoni di Sky Sport da parte di D’Ambrosio dopo il primo tempo di Empoli-Inter, valida per la decima giornata del campionato di Serie A. «Entro in campo, salvo sulla linea e poi gol. Che risposta è? È la risposta di uno che si allena tutti i giorni e cerca di essere a disposizione dell’allenatore e della squadra. Gesto dopo il gol, esultanza: abbraccio a Dumfries? Sì, perché ormai da qualche anno a questa parte abbiamo raggiunto determinati obiettivi solo ed esclusivamente perché non si ragiona più con l'”io”, ma con il “noi”. Quindi non lasciamo mai nessuno dietro e siamo tutti allo stesso livello».

Fonte: Sky Sport