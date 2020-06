D’Aversa: “Parma-Inter difficile, ma vogliamo risultato. Formazione…”

Roberto D’Aversa ha parlato alla vigilia di Parma-Inter, affidando le sue dichiarazioni al sito ufficiale della società emiliana. Diversi i temi toccati, tra cui la partita di domani e le possibili scelte di formazione.

SFIDA DIFFICILE – Roberto D’Aversa ha analizzato Parma-Inter di domani e quelli che sono gli obiettivi della sua squadra: «Il modo di affrontarla rimane lo stesso. Avremo una partita molto difficile considerando il valore di questa squadra e che verranno sicuramente qui per fare un risultato pieno. Detto questo, dobbiamo ragionare sapendo che di fronte abbiamo una squadra forte. Dobbiamo rispettarla ma comunque dobbiamo essere volenterosi e vogliosi di metterli in difficoltà come nel girone d’andata e anche perché il calcio, a volte, dice il contrario di quello che potrebbe essere il verdetto finale in base ai valori iniziali. Non sarà una partita semplice ma siamo vogliosi di far bene e di cercare di portare a casa un risultato positivo».

CONFRONTO – D’Aversa ha anche poi confrontato la sfida di domani, con quella dell’andata: «Nella partita d’andata abbiamo fatto molto bene perché i tre attaccanti hanno lavorato in maniera diversa e hanno lavorato in maniera molto positiva. Hanno partecipato in entrambe le fasi e questo ci ha portato dei vantaggi anche per poi andare a sfruttare le occasioni da gol come poi è successo nelle due circostanze delle reti segnate. Indipendentemente dalla situazione tattica, che può variare perché di fronte avremo una squadra che rispetto al girone d’andata ha cambiato un po’ modo di giocare, sarà molto importante l’interpretazione e il saper fare entrambe le fasi in maniera corretta per cercare di portare a casa un risultato positivo».

AVVERSARI – Tra le sue dichiarazioni, D’Aversa ha anche analizzato ciò che potrebbe trovarsi davanti nella partita di domani: «Credo che possano giocare con i due mediani tra Barella e Gagliardini, con Eriksen vertice alto. Cambia che sotto l’aspetto tattico, rispetto al girone d’andata, fanno qualcosina di diverso e dovremo essere pronti a cercare di concedere il meno possibile. Sappiamo che cercano di sfruttare sia gli attaccanti che le ampiezze, sappiamo cosa fanno loro ma dobbiamo essere bravi a mettere sul campo le conoscenze della squadra avversaria per quanto riguarda i loro pregi ma anche i loro difetti. Sicuramente sarà una partita difficile ma possiamo metterli in difficoltà se andiamo in campo nel migliore dei modi cercando di limitare gli errori che possono essere pagati a caro prezzo».

POSSIBILI SCELTE – Infine, D’Aversa ha parlato di quelle che potrebbero essere le sue scelte di formazione: «Io credo che, in questo momento, sia coloro che stanno giocando sia coloro che non stanno giocando stanno dimostrando di avere un’ottima forma fisica. Alcuni hanno avuto un percorso diverso, come Karamoh che, considerati gli ultimi cinque mesi tra infortuni e quant’altro, si allena in gruppo con la squadra solamente da un paio di settimane e quindi sotto l’aspetto della condizione fisica è più indietro rispetto agli altri pur essendo un calciatore importante. In questo momento anche un giocatore come Caprari meriterebbe di giocare per come sta e per quello che fa vedere in allenamento. Le scelte poi dipendono dalla partita, dalle situazioni tattiche. Ci sono calciatori come Cornelius che ha sempre giocato e si può pensare a qualcosa di diverso: quando si fanno delle scelte si tiene tutto in considerazione. Lì davanti c’è Mattia Sprocati, rientra Luca Siligardi. Sono tutte possibilità in più che mi tengo sia per farli giocare dall’inizio o da utilizzare a partita in corso perché i cambi devono servire a migliorare la prestazione della squadra: avere tutto questo potenziale a disposizione è un vantaggio per me».

