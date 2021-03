D’Aversa: Â«Con l’Inter difficile sulla carta, ma nulla Ã¨ impossibileÂ»

D’Aversa: «Con l’Inter difficile sulla carta, ma nulla è impossibile»

D’Aversa

Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Inter, in programma domani sera allo stadio Ennio Tardini alle 20.45. Il tecnico degli emiliani ha presentato la sfida, sottolineando quanto sia difficile affrontare una squadra come quella nerazzurra.

NULLA È IMPOSSIBILE – Roberto D’Aversa ha parlato della sfida di domani contro l’Inter, sottolineando quanto sia difficile ma non impossibile: «Arriviamo da queste due partite dove l’aspetto positivo è che abbiamo terminato in crescendo dal punto di vista fisico e in cui la squadra ha dimostrato di essere viva. Se si ragiona sulla carta, la gara di domani è difficoltosa. Il bello del calcio però è che a volte il campo può dimostrare il contrario. Sicuramente dobbiamo fare una prestazione al 120%, eliminando errori perché non possiamo permetterceli contro l’Inter che è in testa alla classifica, e magari trovare una squadra che incappa in una serata un po’ storta. Se ragioniamo sullo scorso campionato, penso che siamo stati tra quelle squadre che ha messo molto in difficoltà l’Inter. Nel calcio nulla è impossibile».

POSSIBILI SCELTE – D’Aversa ha poi parlato dei convocati (QUI la lista completa), soffermandosi sulle condizioni dl alcuni degli attaccanti: «Dobbiamo cercare di ragionare solo su quello che c’è da fare in campo senza farci influenzare dagli altri risultati. Domani giochiamo contro la prima in classifica, contro una squadra forte, mi auguro possa essere una partita da affrontare mentalmente liberi, io pagherei per giocarla domani, non vedo quindi una problematica mentale che possiamo crearci in vista di domani. Inglese e Pellè sono rientrati part-time, bisogna considerare il loro percorso. Bisogna ragionare su Karamoh e Mihaila che hanno avuto delle difficoltà in partita».