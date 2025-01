D’Aversa: «Grande giocata Lautaro Martinez. Esposito cose mai viste!»

D’Aversa dopo Inter-Empoli vinta 3-1 dai nerazzurri, in conferenza stampa ha risposto alle domande dei colleghi giornalisti riguardo la sfida persa a San Siro. Poi un commento riguardo la crescita di Sebastiano Esposito.

IL COMMENTO – Roberto D’Aversa analizza così la partita persa contro l’Inter a San Siro: «Cosa è mancato? Penso che sotto l’aspetto dell’atteggiamento non posso rimproverare nulla a questi ragazzi, la partita l’ha sbloccata una grandissima giocata di Lautaro Martinez. È stata in equilibrio, ma fin lì hanno creato poco, e sono stati bravi loro a farci lavorare più bassi di quello che avevamo preparato. Poi quando subisci gol alzi il baricentro e il rammarico aumenta per la gestione del terzo gol, nato da una punizione a favore nostra. Questo è l’atteggiamento che volevo. Dobbiamo ragionare sul fatto che prima del terzo gol abbiamo comunque riaperto la partita con l’Inter e non è facile: ha campioni e cambi che in qualche caso migliorano chi è già in campo. Questo atteggiamento probabilmente ci avrebbe portato a fare dei risultati nelle ultime partite, dobbiamo riportarlo in campo anche nelle gare successive e ritornare a fare risultato. È l’unica medicina che fa passare tutto».

La crescita di Esposito all’Empoli, spiega D’Aversa

GRANDE PRESTAZIONE – Roberto D’Aversa prosegue così riguardo la crescita dell’attaccante a segno oggi e cresciuto nel settore giovanile dell’Inter: «Come mai Esposito non titolare? Sta facendo cose mai viste in carriera, sta giocando con più continuità rispetto al passato, in passato non l’ho gestito sempre al meglio e non posso permettermi di perdere un giocatore come lui per infortunio. Giocavamo sia stasera, ma poi giochiamo anche sabato: lì davanti siamo pochi e devo dosare un po’ l’energia. Detto questo, deve migliorare in alcuni aspetti che lui sa: se non è all’Inter ma all’Empoli dipende anche da lui. Sta facendo cose importanti, anche per merito dei propri compagni che lo mettono in condizione di sfruttare le sue caratteristiche».