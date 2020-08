D’Ambrosio: “Vittoria meritata! Grazie a Conte e i compagni. Orgoglioso…”

Condividi questo articolo

Danilo D’Ambrosio, dopo di Inter-Shakhtar Donetsk terminata con il punteggio 5-0 grazie anche a un suo gol (QUI il report), ai microfoni di “Sky Sport” ha fatto subito i complimenti a tutta la squadra spostando l’attenzione sul lavoro di gruppo.

VITTORIA DI GRUPPO – Danilo D’Ambrosio dopo la vittoria per 5-0 contro lo Shakhtar e la conquista della finale – dopo ben dieci anni -, su Sky ha espresso tutto il suo orgoglio: «È una vittoria meritata del gruppo, non solo degli undici che hanno giocato ma di tutti i giocatori in rosa perché mai come quest’anno c’è stata la disponibilità da parte di tutti, tutti lottano per la stessa causa. Questo per chi gioca è importante, sopratutto per un allenatore. Abbiamo un allenatore che ci insegna calcio, non sono io a dirlo. Gli interpreti poi sono bravi a fare per filo e per segno quello che ci dice, ma Conte ci mette in condizione tutti e dare il massimo con idee chiare e precise».

A LIVELLO PERSONALE – D’Ambrosio risponde alle domande degli opinionisti in studio che si complimentano con lui per le continue prestazioni in crescendo: «Io falso nove? Non mi permetterei mai (ride, ndr). La forza di questa Inter è il gruppo, i singoli poi portano ai risultati. Orgoglioso perché tutti mi dicono ogni anno che è la mia miglior stagione, significa che il lavoro che faccio alla fine si vede e dico grazie alla società che mi ha permesso di restare qui, al tecnico che mi ha dato fiducia e ai miei compagni che mi mettono in condizione di essere sempre al 100%».