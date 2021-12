D’Ambrosio: «Un piacere giocare in questa Inter. Aspettiamo Eriksen!»

D’Ambrosio ha parlato nel post partita della facile vittoria per 0-5 contro la Salernitana. Ecco le sue dichiarazioni a Inter TV sul dilagante trionfo dell’Arechi.

IN SCIOLTEZZA – Così Danilo D’Ambrosio dopo Salernitana-Inter: «Come diciamo sempre le cose semplici sono le cose più difficili. All’apparenza poteva essere una partita semplice, ma l’abbiamo messa nei binari che volevamo. Abbiamo fatto gran possesso palla, potevamo chiuderla nei primi venti minuti e l’abbiamo indirizzata come volevamo noi. Sono cresciuto proprio qui a Salerno, ho dei bellissimi ricordi con la piazza. Ci sono ancora dei dottori e fisioterapisti che c’erano quando io ero ragazzino, li ho salutati con molto piacere. Poi, quando si scende in campo, lo si fa per la maglia che si indossa. Christian Eriksen? Ha lasciato un segno dal punto di vista tecnico e umano. Di lui abbiamo un grande ricordo, ci siamo salutati nella nostra chat e lo aspettiamo a San Siro. È un piacere giocare in questa Inter, è un calcio offensivo ma organizzato. C’è sempre un appoggio, è un gioco di movimento e di spazio con velocità nella giocata ma sempre con congizione di causa. Poi è sempre più bello quando si vince».