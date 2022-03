D’Ambrosio: «I tre punti oggi erano fondamentali, ma daremo il 100%»

D’Ambrosio dopo Inter-Fiorentina terminata 1-1, si è detto rammaricato per non aver conquistato anche oggi i tre punti. Di seguito le sue parole su DAZN.

ALTRO PAREGGIO – D’Ambrosio dopo Inter-Fiorentina, su DAZN ha parlato così: «Noi a prescindere da quello che fanno le altre squadre puntiamo sempre alla vittoria. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma non siamo riusciti a concretizzare. Cosa manca a questa squadra? Manca sicuramente un pizzico di determinazione in più perché alla fine le partite le vinci se non prendi gol, non possono recriminare nulla all’impegno della squadra perché diamo tutto in campo. Con un pizzico di cattiveria in più riusciamo a portare i tre punti che oggi erano fondamentali. Quando non si riesce a vincere ci facciamo mille domande, noi sappiamo quello che ci diciamo. Tifosi preoccupati? Non posso mettere la mano sul fuoco, però noi daremo il 100% da qui alla fine!».