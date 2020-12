D’Ambrosio: “Studiato lo Spezia, sappiamo come gioca. Stanchezza…”

D’Ambrosio non sarà titolare in Inter-Spezia, match della tredicesima giornata di Serie A (vedi formazioni). Il giocatore ha parlato a Inter TV nell’immediato prepartita della sfida del Meazza: ecco le sue dichiarazioni.

SERIE VINCENTE DA PROSEGUIRE – Danilo D’Ambrosio presenta Inter-Spezia su Inter TV: «Giochiamo ogni tre giorni come tutte le squadre, la stanchezza è per tutti. Noi, ogni volta che scendiamo in campo, lo facciamo per portare a casa i tre punti e sarà così anche oggi. Lo Spezia è una squadra giovane ma con delle idee ben precise, stanno facendo un buon inizio di stagione e non stanno sfigurando. Sarà una partita dura, combattuta, soprattutto all’inizio perché loro giocheranno a viso aperto. Li abbiamo studiati, sappiamo come giocano».