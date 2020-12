D’Ambrosio: “Inter, sempre dato il massimo! In Serie A mai facile”

Condividi questo articolo

Danilo D’Ambrosio

D’Ambrosio dopo Cagliari-Inter terminata 1-3 in rimonta, ai microfoni di “Inter TV” ha parlato della vittoria in rimonta di oggi considerando anche l’obiettivo settimanale sfumato (in Champions League).

COME UN ATTACCANTE – D’Ambrosio dopo Cagliari-Inter terminata 1-3, protagonista oggi in occasione dell’1-2, su “Inter TV” ha parlato del suo fiuto per il gol: «Sono convinto che questa squadra ha sempre dato il massimo per raggiungere la vittoria. In Serie A ormai nessuna partita è semplice, mettiamo pure che tre giorni prima non abbiamo raggiunto uno dei nostri obiettivi stagionali la partita diventa ancora più difficile. Siamo riusciti a fare tre gol e portare a casa tre punti importantissimi. I miei gol? Il difensore prima di tutto non deve far prendere gol, poi se in qualche occasioni riesce pure a segnare meglio ancora! (ride, ndr)».

RISPOSTA IMPORTANTE – D’Ambrosio conclude parlando della voglia di vincere oggi: «La cosa più importante oggi a prescindere da chi ha segnato era sicuramente portare la vittoria a casa. Dovevamo dare una risposta prima di tutto a noi stessi, sulla nostra forza e sul nostro percorso. Con due gol di scarto nel primo tempo non avremmo rubato nulla però purtroppo siamo andati in svantaggio».