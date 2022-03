D’Ambrosio: «Inter, vogliamo invertire il trend! Derby partite a sé»

D’Ambrosio non sarà titolare nel gran derby Milan-Inter di stasera (vedi formazioni). Il giocatore, intervistato da Inter TV, ha parlato della semifinale d’andata di Coppa Italia che prenderà il via alle ore 21.

PRIMO ROUND – Danilo D’Ambrosio presenta il derby Milan-Inter: «Il derby non è mai una partita come le altre. Entrambe le squadre vengono da risultati non positivi, perché per noi un pareggio non lo è: oggi vogliamo invertire il trend. In queste partite, ovviamente, come i derby il carattere e la voglia di prevalere sull’avversario è un qualcosa in più. Cercheremo di mettere tutte le nostre forze in atto per cercare di vincere questa partita. Svolta stasera? I derby sono partite a sé. Quest’oggi è ancora un altro derby: sui centottanta minuti sono due partite. È normale che vincere un derby ti dà un’altra carica».