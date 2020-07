D’Ambrosio: “Inter, una differenza rispetto alle altre partite. Esterno…”

D’Ambrosio ha proseguito la serie di interviste su Inter TV nel post partita di Inter-Torino. Ecco la sua analisi sulla partita di questa sera, valida per la trentaduesima giornata di Serie A e vinta per 3-1 in rimonta.

BENE COSÌ – Danilo D’Ambrosio parla a Inter TV dopo Inter-Torino: «Serviva vincere, perché venivamo da due partite dove non avevamo raccolto quello che volevamo e meritavamo. I tre punti fanno sempre piacere, soprattutto se poi abbiamo una squadra come la nostra che dà sempre il 100%. Credo che il bottino dei tre punti sia il giusto riconoscimento. Esterno a tutta fascia? Fare il quinto di centrocampo è normale che porta cose differenti rispetto a quando si gioca nella difesa a tre. Però noi abbiamo tante giocate memorizzate, quindi quando si scende in campo si è sempre preparati. Il mister mette a disposizione tre-quattro giocate: mi sono trovato a mio agio anche questa sera. Diciamo che, rispetto alle altre volte, siamo stati bravi e concentrati a chiudere la partita. Sul 3-1 abbiamo gestito bene la palla, l’abbiamo fatta correre e abbiamo avuto anche delle occasioni per fare il 4-1. Rispetto alle altre partite, che abbiamo pareggiato o perso, la differenza è che l’abbiamo chiusa».