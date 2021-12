D’Ambrosio: «Inter, consapevoli della nostra forza. Gioco da imporre»

D’Ambrosio sarà di nuovo titolare in Roma-Inter alle ore 18 (vedi formazioni). Il giocatore nerazzurro, nel prepartita su Inter TV, ha presentato il big match dell’Olimpico.

PROSEGUIRE LA STRISCIA – Danilo D’Ambrosio parla nel prepartita di Roma-Inter: «Sarà sicuramente una partita difficile, perché loro hanno qualità importanti. Però siamo consapevoli della nostra forza e dobbiamo imporre il nostro gioco. Il singolo e la squadra cercano le motivazioni per far bene nei momenti di difficoltà, ma dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo. Lo scontro diretto col Real Madrid in Champions League di martedì? Tutte le nostre forze sono per la partita di oggi, non pensiamo alla prossima».