D’Ambrosio: «Inter, cambiato il modo di scendere in campo! Un segreto»

D’Ambrosio ha indossato la fascia da capitano nella seconda vittoria in quattro giorni dell’Inter, il fondamentale 1-2 di Reggio Emilia col Sassuolo. A Inter TV il giocatore si è mostrato contento per quanto visto in campo.

DATA CONTINUITÀ – Queste le parole di Danilo D’Ambrosio al termine di Sassuolo-Inter: «È cambiato il modo di scendere in campo, l’approccio. Il segreto è giocare da squadra, poi all’interno emerge il singolo. L’abbiamo capito e in queste due partite si è visto un approccio positivo. È sempre importante vincere, però lo è ancora di più quando sai di avere poche possibilità di sbagliare. I punti dalle prime sono tanti, c’è poco spazio per fare degli errori. Abbiamo subito gol, però siamo riusciti ad attaccare e tenere il pallino del gioco. Secondo me vittoria meritata. C’era bisogno di certezze, la maggior parte di questi giocatori è stata per tanto tempo la miglior difesa. Il segreto, come ho detto prima, è aiutarsi a vicenda e scegliere i momenti giusti per fare la pressione alta e rischiare l’uno contro uno, però non per tutti i novanta minuti. Anche perché l’Inter gioca ogni tre giorni, la maggior parte delle volte giustamente giocano sempre gli stessi. Non puoi avere sempre una condizione ottimale, questo ti deve permettere di essere più intelligente e alzare i ritmi quando c’è bisogno».