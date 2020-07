D’Ambrosio: “Importante non aver subito gol. Inter, cambiata una cosa”

D’Ambrosio ha proseguito la serie di interviste su Inter TV al termine di Inter-Brescia. Ecco le parole del giocatore nerazzurro, terzo di sei marcatori al Meazza per la ventinovesima giornata di Serie A.

TUTTO IN DISCESA – Danilo D’Ambrosio commenta Inter-Brescia su Inter TV: «I gol fanno sempre piacere, però ci siamo ripetuti più volte che oggi era importante non prendere gol. Venivamo da delle partite dove avevamo lasciato occasioni agli avversari e ci hanno fatto gol, se vogliamo migliorare questo era un tassello. Oggi siamo contenti per la vittoria, per aver fatto tanti gol e per non averne presi. Agli esterni, e quella è una cosa scontata, ma anche ai centrali il mister chiede di accompagnare l’azione. Cerchiamo di mettere in pratica tutto quello che il mister ci dice, lavoriamo tanto e i risultati si vedono. Come dice il mister testa bassa e pedalare. Cos’è cambiato? La mentalità. Il mister ci trasferisce grande voglia di lavorare e raggiungere sempre il massimo, a livello individuale e collettivo».

INTER IN CRESCITA – D’Ambrosio prosegue: «Eravamo dispiaciuti per non essere arrivati in finale di Coppa Italia, c’era rammarico anche dopo il pareggio col Sassuolo ma non abbiamo abbassato la testa. Abbiamo raggiunto i tre punti a Parma, che volevamo a tutti i costi, e oggi abbiamo continuato a vincere. Il mister non ci lascia un centimetro: sa che stiamo facendo bene ma possiamo raggiungere altri obiettivi. Dieci marcatori diversi in dieci giorni? La nostra mentalità è quella di essere molto più offensivi, anche rispetto a inizio stagione. Puntiamo sempre al recupero palla e al pressing alto, oltre ai quinti il mister chiede a turno di spingere ai centrali. È una squadra propositiva, che ha qualità e mettere in pratica le giocate in allenamento. Facciamo tanta tattica, c’è abnegazione da parte di tutti».