D’Ambrosio: “Genoa-Inter non facile, partita dominata senza subire gol”

Danilo D’Ambrosio Inter-Napoli

D’Ambrosio, in gol oggi, dopo Genoa-Inter, terminata 0-2 a favore della sua squadra, ai microfoni di “Sky Sport” ha sottolineato l’importanza di vincere e senza subire gol. Poi sul finale ha detto la sua riguardo il prossimo impegno in Champions League.

ZERO GOL SUBITI – D’Ambrosio dopo Genoa-Inter su Sky ha parlato della vittoria – maturata grazie anche a un suo gol – e senza subire reti: «Non è stata una partita facile perché nessuna partita è facile, sono d’accordo con quello che ha detto il mister. Secondo me abbiamo raccolto meno di quello . Oggi abbiamo dominato per novanta minuti, siamo stati bravi a non subire gol e portare a casa questi punti che fanno sempre bene. Fin dall’inizio ci siamo detti di dover migliorare a livello difensivo e subito dopo quello offensivo. Oggi la cosa principale era non subire gol e dominare la partita».

IN CHAMPIONS – D’Ambrosio risponde a una domanda in merito alla prossima partita di Champions League: «Lo Shakhtar Donetsk l’abbiamo già affrontato, loro hanno tanta qualità e tanta forza fisica. Dobbiamo affrontare la partita come l’anno scorso».