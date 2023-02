D’Ambrosio: «Cerchiamo sempre di imparare dagli errori, Inter in crescita»

D’Ambrosio torna a giocare e anche a parlare: lo fa a Inter TV dopo il successo contro l’Udinese. Queste le sue dichiarazioni nel post partita dell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A, finito 3-1.



VITTORIA CHE DÀ MORALE – Danilo D’Ambrosio celebra il 3-1 di Inter-Udinese: «Siamo sempre in continua crescita. Noi cerchiamo sempre di imparare dai nostri errori, abbiamo fatto anche degli errori qualche giorno fa contro la Sampdoria, dove abbiamo fatto una buona partita ma non concretizzato: oggi siamo riusciti a fare tre gol. La Champions League? Il Porto è abituato a queste partite, negli ultimi anni lo siamo anche noi. Sarà una partita aperta, dove cercheremo di fare il nostro gioco. È normale che, secondo me, mercoledì ci sarà più qualità da ambedue le parti: è una partita di Champions League, sappiamo che al primo errore ci sarà una grande occasione da gol. Abbiamo quattro giorni per poter lavorare e mettere in pratica quello che faremo in allenamento».