Curatolo: «Esordio, un po’ di tremarella! Vorrei giocare con tre attaccanti»

Curatolo è stato intercettato alla fine di Inter-Gzira United, amichevole andata in scena a Malta al “Tony Bezzina Stadium”. Di seguito le due dichiarazioni post match rilasciate a Inter TV

ESORDIO ED EMOZIONE – Dennis Curatolo parla così al termine di Inter-Gzira United: «Sì questo è il mio esordio, sono felice. Peccato per il gol che non è entrato, spero succeda presto. Il mister mi ha già portato un po’ di volte e continua a darmi un po’ di fiducia. Un po’ la tremarella c’era anche se non era una top squadra, però era il mio esordio. Poi è bello giocare con i grandi. Tutto bello così. Sono tutti fortissimi, io mi adatto a loro. Mi piacerebbe giocare con Lukaku, Dzeko e Lautaro Martinez. Sono tutti forti. Per me è un onore stare al loro fianco».