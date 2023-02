Cuisance: «Manca la vittoria in casa della Sampdoria? Spero arrivi oggi contro l’Inter»

Cuisance parla nel pre-partita di Smapdoria-Inter. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista blucerchiato intervenuto ai microfoni di Dazn.

IN CASA – Mickaël Cuisance parla prima di scendere in campo contro l’Inter. Così il centrocampista della Sampdoria ai microfoni di Dazn: «Manca la vittoria in casa? È molto importante trovare la vittoria davanti ai nostri tifosi e spero che succederà stasera. Se non oggi sarà importante farlo la prossima volta».