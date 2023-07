Cuadrado: «Sono in una delle più grandi squadre d’Europa, felice»

Juan Cuadrado è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. L’esterno ex Juventus ha espresso tutta la sua felicità ai canali del club.

ONORE – Juan Cuadrado ha lasciato la Juventus dopo 8 anni. Le sue parole lasciano pensare che il passato sia completamente dimenticato, questo l’intervento ai canali ufficiali del club: «Sono molto contento, ringrazio Dio per l’opportunità bellissima. Sono in una delle più grandi squadre in Europa, è un onore essere qua e sono estremamente felice. Cordoba? Siamo molto amici, parliamo spesso. Ricordo quello che ha fatto in Europa e qui. Arrivare così per me è stato una carica. E’ più che un esempio, un amico. L’Inter? Avevo tante offerte ma devo dire che l’Italia è la mia seconda casa. E poi vedendo la storia dell’Inter, sono in una grandissima squadra. Ho scelto l’Inter perché tutti sappiamo cosa è l’Inter a livello mondiale. Siamo tutti contenti, anche la mia famiglia ama l’Italia. Sarà sicuramente la scelta migliore. Il punto di forza? L’allegria. Cerco sempre di fare tutto col sorriso e cerco di farla vedere in campo».

Fonte: inter.it