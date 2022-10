Cristante: «Dybala un campione, cambia le partite. Inter forte»

Dopo la gara vinta per 1-2 a San Siro contro l’Inter, il centrocampista della Roma Bryan Cristante è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la vittoria dei suoi. Con un occhio di riguardo in particolare per Paulo Dybala.

VITTORIA IMPORTANTE – Bryan Cristante ha analizzato in questo modo la vittoria della sua Roma contro l’Inter: «È importante questa vittoria, in casa dell’Inter davanti a uno stadio pieno. Loro sono fortissimi, siamo stati bravi a reagire e a portarla a casa. Abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori forti davanti e di poter ruotare, poi è il Mister che decide. Tammy è entrato in corsa e stava anche per chiudere la partita, meglio avere tante soluzioni. Quando si vince è sempre bello. Paulo è un fuoriclasse e sta facendo la differenza lì davanti, quei giocatori così ti cambiano le partite. Smalling dietro sta facendo grandi partite e stagioni, lo dimostra ogni domenica».