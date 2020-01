Cragno: “Oggi punti importanti. Fallo Lautaro Martinez? Leggera spinta…”

Alessio Cragno oggi è tornato titolare in una partita ufficiale dopo cinque lunghi mesi dal brutto infortunio. Di questo ha parlato il portiere rossoblù al termine di Inter-Cagliari ai microfoni di “DAZN”.

RITORNO IN CAMPO – Alessio Cragno parla della prestazione della sua squadra e del suo ritorno in campo: «Grandissima felicità, grande emozione. Sono stati cinque mesi lunghi dall’infortunio, sono passati e sono contento aver giocato oggi, la squadra ha fatto bene e siamo andati via da San Siro portando un punto. Cambio di modulo? Era un modo per sporcare il loro gioco nella loro fase offensiva perché sapevamo che sfruttavano molto gli esterni e questo modo ci ha permesso di fare questa partita. Al di là del modulo oggi abbiamo giocato da squadra, la voglia di andare via da qui con un risultato positivo».

LA SPINTA – Poi Cragno si sofferma riguardo il presunto fallo di Lautaro Martinez ai danni del difensore avversario, in occasione del vantaggio nerazzurro: «Mi sembra di aver visto una leggera spinta che non ha fatto in modo che il nostro difensore non riuscire a saltare, però c’è il VAR e ha valutato così da regolamento».