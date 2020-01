Cragno: “Inter-Cagliari, che emozione tornare in campo dopo cinque mesi!”

Condividi questo articolo

Alessio Cragno, oggi ritornato titolare contro l’Inter dopo il lungo infortunio, al termine di Inter-Cagliari ai microfoni di “Sky Sport” ha detto la sua riguardo il pareggio maturato a San Siro, in particolare del suo ritorno in campo.

RITORNO IN CAMPO – Alessio Cragno si dice emozionato per il ritorno in campo da titolare dopo cinque mesi e in una partita ufficiale, in questo caso Inter-Cagliari: «Era da cinque mesi che non giocavo una partita ufficiale! Sono molto contento di tornare in campo, è una giornata molto felice per me. Abbiamo vissuto un periodo di difficoltà ma era anche impensabile pensare che non accadesse. Adesso dobbiamo chiudere questo periodo, le prestazioni di oggi e di domenica scorsa hanno fatto vedere che ci siamo mostrando di essere il Cagliari del girone di andata».