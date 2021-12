Cragno: «Contro l’Inter poche cose positive. Superiamo questo momento!»

Cragno dopo Inter-Cagliari 4-0 su DAZN si è detto deluso per il risultato finale, nonostante sia stato paradossalmente il migliore in campo dei suoi con ben undici parate.

DELUSIONE – Cragno dopo Inter-Cagliari, su DAZN si è detto deluso per la partita: «Oggi non abbiamo fatto la partita che volevamo fare, una vittoria che manca da un po’. Stasera di cose positive ce ne sono poche da parte di tutti, non dobbiamo neanche pensare agli altri. Dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di superare questo momento».