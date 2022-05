Corsi: «Empoli, soddisfatto! Ultime tre gare: richiesta chiara alla squadra»

Fabrizio Corsi attraverso i canali ufficiali dell’Empoli ha espresso anche lui tutta la sua soddisfazione per aver raggiunto la permanenza in Serie A in anticipo (QUI l’intervento del ds Pietro Accardi). Il presidente del club ha poi fatto una richiesta specifica alla squadra per queste ultime partite di campionato.

INTER AVVISATA – Fabrizio Corsi è soddisfatto per la stagione disputata dal suo Empoli e fa una richiesta specifica alla squadra per questo finale di stagione: «Abbiamo raggiunto un risultato straordinario. Era impensabile a inizio stagione, partiamo sempre con l’idea di salvarci all’ultimo minuto dell’ultima giornata. E invece stavolta l’abbiamo fatto con tre giornate d’anticipo. Mi sento bene, sono soddisfatto e orgoglioso. La squadra è stata fantastica, allenatore e direttore di più. Cosa ha fatto la differenza? Certe imprese come la vittoria contro la Juve o il doppio successo con il Napoli. Alla squadra dico di giocare queste ultime tre partite, una sorta di mini-torneo, al meglio; saranno fondamentali per loro e per noi, che dobbiamo valutare certi giocatori e che speriamo ci daranno soddisfazioni anche in termini di mercato. Abbiamo otto o nove giocatori in prestito, non sarà una rifondazione ma quasi».

Fonte: empolifc.com