Correa: «Vittoria importantissima per noi. In tanti vogliono dimostrare»

Correa è uno dei grandi protagonisti di Inter-Sampdoria, essendo andato in gol da subentrato per chiudere il 3-0 del Meazza. A Inter TV il giocatore ha mostrato la sua gioia non solo per il risultato personale ma anche per quello di squadra.

BEL SUCCESSO – Joaquin Correa festeggia per il gol in Inter-Sampdoria: «Contento per il gol e contento per la vittoria, andiamo avanti così. Siamo concentrati, abbiamo ritrovato da un po’ di partite la vittoria e siamo fiduciosi per quello che viene. È importantissimo per noi, ci sono tantissimi giocatori che vogliono dimostrare e far bene. Abbiamo tantissime partite, dobbiamo continuare con queste vittorie per fare bene. Il Bayern Monaco? È una gara importante, dobbiamo andare là con l’idea di vincere, con forza e con voglia di dimostrare la squadra che siamo e di poter fare bene in tutti i campi».