Correa: «Verona-Inter indimenticabile. Orgoglioso di essere in nerazzurro»

Joaquin Correa ha parlato del suo arrivo a Milano e del suo momento più bello in nerazzurro. Al Match Program ufficiale di Inter-Sheriff della Beneamata recita parole d’amore

VERONA-INTER − Il ricordo più bello di Correa in questi primi mesi nerazzurri: «Tra i momenti più belli che ho vissuto nella mia carriera non posso non citare l’esordio con questa maglia. Certe volte puoi solo sognare il modo perfetto per presentarti ai tuoi nuovi tifosi e io ho avuto la fortuna di viverlo nella partita contro il Verona: doppietta, rimonta e vittoria a dare il via alla mia avventura in nerazzurro».

INTER − Correa ha poi parlato del suo essere nerazzurro: «Il calcio è la mia vita, essere arrivato all’Inter è un orgoglio che voglio continuare a meritarmi. Tanti argentini sono stati protagonisti qui e di tutti loro mi porto qualcosa, qualche insegnamento».