Correa: «Udinese-Inter importantissima per noi, miglioriamo la classifica!»

Correa prima di Udinese-Inter, valevole per la settima giornata di Serie A 2022-2023, su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita contro la squadra più in forma del campionato.

IMPORTANTE – Joaquin Correa prima di Udinese-Inter, su DAZN ha parlato così: «Sarà importantissimo per noi, loro stanno molto bene in classifica. Noi veniamo da due vittorie in classifica, cerchiamo il modo di migliorare la nostra classifica».