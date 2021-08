Correa: «Tutta l’Inter ha un obiettivo! Posizione preferita? No riferimenti»

Correa ha concluso la serie di interviste al termine di Verona-Inter, la prima in trasferta dei nerazzurri, dopo la doppietta decisiva. Ecco come si è espresso nel post partita di Inter TV.

CHE ESORDIO! – Joaquin Correa commenta Verona-Inter su Inter TV: «Il debutto? Lo sognavo! È stato veramente un bellissimo esordio, dare il mio contributo così è stato bellissimo. Sono molto contento. Mi sento bene, mi sono preparato bene aspettando di venire qua. Sono contento di aver contribuito oggi nella partita per l’esordio. Grazie ai miei compagni, che mi hanno aiutato in questi due giorni. Appena sono arrivato mi hanno fatto sentire uno in più, subito. Ti fanno sentire uno in più, questo ti aiuta per inserirti velocemente. Mi sono trovato bene, adesso abbiamo tempo per conoscerci: penso che ci troveremo bene, sono tutti ragazzi che vogliono andare per un obiettivo che è portare l’Inter al massimo. Posizione preferita? Non ho un riferimento, sono una seconda punta che gira attorno a un altro. Posso fare la prima, ma mi piace girare e aiutare i compagni. I tifosi? Già da quando si stava parlando del mio arrivo ho trovato per strada la gente che me lo diceva. Sono felicissimo per come mi hanno ricevuto. Un messaggio a Matteo Darmian per l’assist? Perfetto! Io sono solo andato di testa, lui ha fatto una corsa incredibile come in tutta la partita. Complimenti a lui e a tutti. Simone Inzaghi? Mi ha voluto tanto, sa cosa gli posso dare. Abbiamo avuto delle gioie alla Lazio, sa quello che gli posso dare e continuerò a cercare di dare il massimo».