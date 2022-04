Correa: «Spezia? Una delle tante finali. Da oggi inizia un percorso bello»

Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Spezia-Inter. Il Tucu è apparso determinato in vista dell’imminente match del Picco

FINALI − Correa non ha dubbi sul match contro lo Spezia e non solo: «Testa più leggera? Siamo ancora in fiducia, nonostante qualche mese complicato. Vogliamo fare bene e vogliamo la vittoria anche oggi. Partita Scudetto? Ogni gara è una finale, da oggi inizia un percorso bello. Ci vuole responsabilità, noi siamo pronti e vogliamo portare i tre punti a Milano».