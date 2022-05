Correa: «Rigiocherei un momento di stagione. Vinciamo e poi si vedrà»

Correa è la scelta di Inzaghi per fare coppia d’attacco con Lautaro Martinez in Inter-Sampdoria (vedi formazioni). L’attaccante argentino, ex della sfida, ha parlato nel prepartita di Inter TV.

ULTIMA PREGHIERA – Le speranze di Joaquin Correa prima di Inter-Sampdoria: «Noi abbiamo fatto una settimana buonissima di allenamento, pensando alle nostre cose. Facciamo la nostra partita oggi e poi vediamo cosa succederà di là. Sarà difficilissimo, il mister ci ha detto di stare attenti su tantissime cose. Le abbiamo provate come al solito, come detto prima vogliamo questi tre punti per dare una gioia alla nostra gente. Poi si vedrà cosa capita dall’altra parte. Quale partita vorrei rigiocare? A livello personale mi sarebbe piaciuto aiutare la squadra nel mese in cui sono stato fuori. Poi eravamo in difficoltà, quindi se potessi tornare indietro farei questo. Ma oggi guardiamo a questa partita e cerchiamo di farla alla grande».